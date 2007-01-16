МЗС стверджує, що Януковича про візит Тарасюка в Чехію інформували

Прес-служба Міністерства закордонних справ України стверджує, що т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО письмово поінформував прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про погоджений з Президентом України офіційний візит глави МЗС Бориса ТАРАСЮКА до Чехії 15-16 січня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС у зв’язку з появою у ЗМІ повідомлень про непоінформованість Кабінету Міністрів України щодо офіційного візиту Б.ТАРАСЮКА до Чеської Республіки.

Як нагадують у прес-службі, Б.ТАРАСЮК з 3 січня 2007 р. перебуває у відпустці. Офіційний візит міністра до Чехії було заплановано ще у 2006 р., про що також повідомлялося ЗМІ.

Відповідно до п.3 статті 106 Конституції України та інших конституційних повноважень Президента України, цей візит було погоджено з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ, підкреслили в МЗС.

“Тому саме штучне роздмухування пристрастей навколо офіційного візиту Міністра закордонних справ України Б.ТАРАСЮКА завдає шкоди міжнародному іміджу України”, йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Б.ТАРАСЮК не повідомив главу уряду про офіційний візит у Чехію.

«Дії ТАРАСЮКА незрозумілі з точки зору права і етики відносин, тому що він навіть не оформив усі документи належним чином, я навіть не був інформований про це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «поїздки міністра з невизначеним статусом завдають шкоди державі». «Я негативно до цього ставлюся і впевнений, що це питання буде вирішене найближчим часом Верховною Радою відразу після завершення її відпустки», - додав він.