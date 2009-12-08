Тігіпко побачив, що пенсійна система рухається до банкрутства

Тігіпко виступає за проведення глибокого аудиту Пенсійного фонду

Київ. 8 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО виступає за проведення глибокого аудиту Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував повідомлення про зростання заборгованості Пенсійного фонду. Станом на 1 листопада вона склала 16 млрд. грн. Майже на 3 млрд. грн. знизилися порівняно з минулим роком і власні надходження до Пенсійного фонду.

Як сказав С.ТІГІПКО, “у відсутності реформ пенсійна система стрімко рухається до банкрутства”.

«Україна зустріла кризу з неефективною і принизливою для старшого покоління системою пенсійного забезпечення, - заявив С.ТІГІПКО. – Криза загнала зарплати в тінь, тому і впали надходження у Пенсійний фонд. А значить, необхідно зробити все, щоб вивести економіку з тіні і легалізувати зарплати. Паралельно потрібно провести глибокий аудит Пенсійного фонду, я впевнений, що там є що шукати. І насамкінець, необхідно завершити введення багаторівневої системи пенсійного забезпечення».