Березовський просить олігархів України «включити звірину інтуїцію»

Опальний російський олігарх Борис Березовський з Лондона звернувся до українських «олігархів і рядових капіталістів - власників земель, заводів, ЗМІ, шахт, електростанцій, кораблів, літаків, ферм, будинків, магазинів...».

В опублікованому Українською правдою зверненні Березовський нагадав, що «Капітал і влада - нероздільні. Той, хто стверджує зворотнє - або брехун, або дурень». І закликав: «тому не лицемірте - не тільки не приховуйте свого впливу на владу, але усвідомте свій обов`язок допомогти народові України зробити правильний вибір 17 січня 2010 року».

Після пасажу про «правильний вибір» Березовський перейшов на особи: «Вам належить вибирати між трьома кандидатами: кримінальним злочинцем-рецидивістом радянського зразка; безпринципним політиканом, який з комсомольським завзяттям прагне влади, і хрестоматійним лібералом.

Панове Ахметов, Пінчук, Коломойський і іже з ними: ваша колосальна міць передбачає величезну відповідальність і за свої сім`ї, і за суспільство.

Включіть свою звірину інтуїцію, якщо у вас притупився розум, і ви неодмінно усвідомите, що Віктор Андрійович Ющенко - єдиний гарант того, що не буде нового переділу. Він єдиний гарант, що ви збережете і примножите свої капітали, а, отже, незалежна і демократична Україна збереже поступальну ходу в цивілізоване майбутнє.

І навіть, якщо Ющенко слабкий (діоксин - не вітамін), ви володієте всіма необхідними ресурсами (що значно перевершують наші в 1996 р.), щоб не тільки забезпечити його беззастережну перемогу, а й підтримати президента на шляху життєво важливих для вас і для країни реформ».