Гриценко: без «Корвету» в Україні не буде Військово-морських сил

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО попереджає, що програма “Корвет” для Військово-морських сил України є останнім шансом відродити українську суднобудівну галузь.

“Без “Корвету” в Україні не буде Військово-морських сил. Цей проект дозволить відновити кооперативні зв’язки десятків українських підприємств. Він дозволить сказати, що в нас дійсно є єдиний військово-промисловий комплекс, а не купка розкиданих по країні вмираючих підприємств”, - заявив він у Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА .

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що програма “Корвет” – це багатомільярдний проект, розрахований на 10 років, якій задіє десятки підприємств по всій країні.

Він зауважив, що займався цим проектом на посаді міністра оборони, а зараз, працюючи головою профільного парламентського комітету, також не залишає “Корвет” поза пріоритетів діяльності.

“Коли з’явилася інформація, що Міноборони під керівництвом ЄХАНУРОВА вирішило віддати за кордон виробництво перших двох корветів, Комітет з питань нацбезпеки і оборони провів засідання, на якому прийняв чітке рішення: корвет буде вітчизняним кораблем. 60% обладнання буде вітчизняного виробництва, решту 40% – озброєння, системи управління та навігації – ми не можемо виробляти самі, тому вони будуть виготовлені в інших країнах”, - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, заради належного фінансування важливих для ВПК проектів у грудні минулого року він пішов на свідомий “шантаж” уряду і добився того, щоб у бюджет силових структур були включені додатково 1 млрд. грн.

“На програму “Корвет” зараз, хоча із запізненням, вже надійшли 79 млн. грн. Залишилося профінансувати близько 60 млн.”, – повідомив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що вже виконане ескізне і технічне проектування кораблів, і проект готовий виходити на стадію виробництва.

“Міністерство оборони вже провело тендер і визначило виробника нового корабля. Очолюваний мною комітет обов’язково перевірить прозорість цього конкурсу. Однак у будь-якому випадку український корвет буде”, - висловив упевненість кандидат у президенти.