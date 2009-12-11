Тимошенко нагадали, що якби не Ющенко, вона б зараз сиділа за гратами

Тимошенко максимально для власного піару використала Майдан, на трибуні якого вона виступала по два рази на день. При цьому на той момент в неї рейтинг недовіри був 67%. Про це заявив учасник Майдану, депутат кількох скликань Степан Хмара, коментуючи заяви Тимошенко щодо її участі в кампанії 2004 року, повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

«Більше того, під час інавгурації Ющенка вона використала спеціальну технологію –звезла людей, які скандували: «Юля!»», - додав Хмара.

Він називає Тимошенко дуже небезпечною фігурою для України, яка здає національні інтереси. «Якби не Ющенко, вона б зараз була за гратами. Всі підстави для цього є, але «ще не вечір», як кажуть. Така перспектива для неї залишається», - наголосив Хмара.

«Вона показала себе як мафіозі міжнародного класу. Тимошенко на серйозному гачку в Росії, тому вона тепер здає Кремлю інтереси України оптом і в роздріб», - заявив Хмара. «До неї колосальні претензії в Україні, з якої вона вивозила мільярди, та, думаю, в багатьох інших країнах, де вона повідкривала свої офшорні компанії», - розповідає депутат.

«Тимошенко просто глузує з українців, показуючи свою брехливу декларацію, що у неї нічого немає. Я взагалі не знаю, коли Тимошенко говорить правду: вона говорить або відверту брехню, або напівправду», - зауважив Хмара.