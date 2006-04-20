Сергій Головатий роз`яснює ”схему оптимізації” Конституції

Міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ вважає, що Центральна виборча комісія має можливість зареєструвати народними депутатами України обраних осіб, які перебувають на посадах членів Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться у юридичному висновку, переданому агентству УНІАН прес-службою Міністерства юстиції.

У висновку нагадується, що Закон „Про вибори народних депутатів України” (стаття 99) встановлює вимогу, що особа, обрана депутатом, для реєстрації народним депутатом України зобов’язана подати до ЦВК (не пізніш ніж на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів) документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.

Виконання цієї вимоги є підставою для реєстрації означеної особи народним депутатом та отримання тимчасового посвідчення народного депутата України, що, у свою чергу, є підставою для складення обраною особою присяги народного депутата.

У разі невиконання цієї вимоги Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання обраної особи такою, що відмовилася від депутатського мандата.

С.ГОЛОВАТИЙ нагадує, що згідно зі змінами до Конституції звільнити міністрів може лише парламент, але у разі прийняття цього рішення Основний Закон передбачає, що звільнені урядовці продовжують виконувати свої обов’язки до обрання нового складу Кабінету Міністрів. У часовому вимірі це не вкладається у 20-денний строк, передбачений законом про вибори. Тобто, на думку Мін’юсту, застосування цього положення суперечитиме Конституції і призведе до порушення принципу безперервності виконавчої влади, який втілено у зазначеній нормі Конституції України. Цей принцип є необхідною умовою реалізації положень Конституції України, якими Кабінет Міністрів України визначено вищим органом у системі органів виконавчої влади (стаття 113), а його порушення підриває основоположний принцип, визначений статтею 6 Конституції, відповідно до якої державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

За обставин, викладених вище, юридичним вирішенням цього питання могло би бути внесення відповідної зміни до Закону „Про вибори народних депутатів України, якою необхідно уточнити, що вимога частини першої статті 99 Закону не поширюється на осіб, які перебувають на посаді члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого уряду.

У разі неврегулювання цього питання у викладений вище спосіб Центральна виборча комісія, керуючись положенням частини четвертої статті 115 Конституції України (яка забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України відповідно до принципу безперервності), а також положеннями статей 113 та 6 Конституції, має можливість зареєструвати народними депутатами України обраних осіб, які перебувають на посадах членів Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, юридичний висновок Міністерство юстиції України розповсюдило 19 квітня. Однак згодом міністр юстиції С.ГОЛОВАТИЙ надіслав спростування повідомлень ЗМІ. У цьому спростуванні міністр зазначає, низка електронних ЗМІ у своїх публікаціях “подали інформацію про Юридичний висновок Міністерства юстиції, яка не відповідає дійсності”.

Міністр наводить приклади інтерпретації засобами масової інформації юридичного висновку міністерства (наприклад, „Центральна виборча комісія може зареєструвати народними депутатами нинішніх членів уряду, збільшивши термін, передбачений законом на звільнення з попереднього місця роботи. Про це говориться в юридичному висновку Міністерства юстиції”) і заявляє, що у юридичному висновку Міністерства юстиції, розміщеному на офіційній веб-сторінці міністерства, йдеться про цілком протилежне. За його словами, “висновок міністерства однозначний: встановлення Центральною виборчою комісією пізнішого строку для подання членами Кабінету Міністрів „документа про звільнення з посади” є неприйнятним”.