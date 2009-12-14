У ЄЦ кажуть, що техогляд при Луценку - суцільний збір хабарів

Народний депутат, один з лідерів партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА закликає до поетапного скасування державного техогляду автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Державний техогляд автотранспорту за часів перебування на посаді міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА остаточно перетворився на суцільний збір хабарів. Незважаючи на всі обіцянки міністра, він не здатен навести порядок у цій сфері. Тому парламент має взяти під контроль ліквідацію корупції у ДАІ та на законодавчому рівні забезпечити поетапне скасування техогляду», – заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи закінчення терміну проведення технічного огляду транспортних засобів.

На його думку, за мовчазної згоди керівництва МВС техогляд перетворився з перевірки стану транспортних засобів на процедуру фактичного «витискання» коштів з їхніх власників.

«При проходженні ТО у водіїв у першу чергу запитують, чи сплатили вони всі штрафи та податок з транспортних засобів. І якщо відповідь позитивна, то сама процедура огляду має формальний характер і, окрім втрати часу та грошей, власникам транспортних засобів нічого не дає. Можливо, саме через це причиною 15% ДТП є технічна несправність автомобілів», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Він нагадав, що існує достатньо прикладів успішного реформування цієї сфери різними країнами, від радикальних, як у Грузії, де повністю ліквідували техогляд та автоінспекцію, до більш ліберальних – досвід Японії, США чи ЄС. На сьогодні у більшості країн нові автомобілі взагалі не проходять таку процедуру як перевірка технічного стану. В Японії та Англії, наприклад, не перевіряють технічний стан автомобілів, яким менше 3-х років, в країнах ЄС – менше 4-х. У США з 1990 року діє програма, за якою у великих містах перевіряють лише відповідність викидів автомобіля державним стандартам. До речі, заувжив В.ПЕТЬОВКА, показовим є те, що лише в одному штаті було дозволено здійснювати таку перевірку приватним компаніям, і цей експеримент виявився невдалим.

«Це як контраргумент тим, хто виступає за передачу права проводити техогляд приватним компаніям як засіб боротьби з корупцією в ДАІ», – наголосив представник “Єдиного Центру”.

Народний депутат зазначив, що техогляд потрібно скасовувати, але поетапно. «На першому етапі потрібно скасувати ТО для нових автомобілів. Щодо решти автомобілів, то потрібно демонструвати більш зважений підхід. Більше половини автомобілів, що пересуваються українськими дорогами, випущенні ще за радянських часів, а їхній середній вік перевищує 18 років. Тому, якщо ми скасовуємо державний техогляд, то треба думати над розумною альтернативою, як, наприклад, обов’язковий ремонт основних вузлів автомобілів, старших певного віку», - заявив В.ПЕТЬОВКА.