Королевська хоче, щоб шахти залишилися державними

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає проти приватизації у вугільній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Я категорично проти приватизації у вугільній промисловості, тому що ці підприємства мають залишатися під державним контролем», - наголосила вона.

На її думку, при правильному веденні гірничо-геологічних робіт, при вкладенні інвестицій і модернізації українські шахти можуть стати перспективними.

Депутат також зазначила, що впродовж 2001-2007 рр. вугільну промисловість було недофінансовано більш як на 30 млрд. грн. За її словами, в проекті бюджету-2010 закладено фінансування галузі на суму більше 12 млрд. грн., зокрема, 6,5 млрд. грн. виділяється під державні гарантії.

«Сьогодні проведено низку переговорів як з японськими банками, так із рядом інших країн, де інвестори готові приходити до України і вкладати кошти у вугільну промисловість під державні гарантії. Ми сподіваємося, що у разі ухвалення цього бюджету, ця програма працюватиме, і глобальну модернізацію у вугільній промисловості провести буде можливо», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що в Україні необхідно створити державну програму з реформування вугільної промисловості.