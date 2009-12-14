Нардепа «закатають в асфальт» на 3-й день після виборів?

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ ініціює розгляд у парламенті проекту постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.КИСЕЛЬОВ наполягатиме на реєстрації у Верховній Раді його проекту постанови, поданого 11 грудня, про висловлення недовіри О.МЕДВЕДЬКУ, що призведе до його відставки.

В.КИСЕЛЬОВ обурений тим, що Регламентний комітет парламенту не зареєстрував цей проект постанови, мотивуючи свою відмову тим, що нібито були порушення при оформленні документу.

«Ніяких перешкод немає, є політична воля, слухати чи не слухати цей проект, реєструвати його, чи не реєструвати», - вважає депутат.

Водночас В.КИСЕЛЬОВ не виключив, що якщо його пропозицію почали блокувати під час реєстрації, то після реєстрації почнуть блокувати винесення її на розгляд парламенту.

Такі дії Регламентного комітету він вважає «порушенням прав депутата».

«І завтра або післязавтра я підніму це питання у Верховній Раді», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

За словами депутата, він неодноразово звертався до генерального прокурора з проханням вжити дій у зв’язку з бездіяльністю прокуратури АР Крим, яка дає ходу численним кримінальним справам, порушеним міліцією, за фактами зловживань «конкретних посадових осіб», в тому числі депутатів місцевого парламенту, зокрема, Андрія МЕЛЬНИКА.

«23 кримінальні справи, матеріали по яких щодо конкретних посадових осіб, які міліція направила до кримської прокуратури, там, як-то кажуть, "зависли"… Саме прокуратура допомагає сьогодні своєю бездіяльність дерибану землі в Криму», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

Він висловив переконання, в цих питаннях «є пряма протидія Генеральної прокуратури у притягненні конкретних осіб до кримінальної відповідальності».

При цьому В.КИСЕЛЬОВ заявив, що на його неодноразові звернення на ім’я О.МЕДВЕДЬКА не отримав відповідей, навіть у вигляді «формальних відписок».

«Я думаю, що прокуратура чекає, коли В.ЯНУКОВИЧ переможе і всі справи «похоронять». Я отримав попередження від керівників сімферопольських ОЗУ, що коли В.ЯНУКОВИЧ переможе, мене на третій день «закатають в асфальт», - зазначив депутат.