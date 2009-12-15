В Алчевську Тимошенко вітали прапорами Партії регіонів

У Алчевську під час концерту «З Україною в серці» прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО вітали не тільки люди з прапорами її політичної сили, а й Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, прапорів з символікою Партії регіонів був більше десятка.

Виступаючи перед присутніми, Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на сині прапори і висловила думку, що це, вочевидь, кращі представники Партії регіонів.

«Це, напевно, кращі представники Партії регіонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і закликала всіх присутніх на концерті об`єднатися для того, щоб «красиво будувати наше життя і радіти силі країни». Ю.ТИМОШЕНКО також привітала всіх присутніх на концерті з наступаючими новорічними і різдвяними святами.