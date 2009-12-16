На засідання до Порошенка прийшли три його попередники

Політичні експерти позитивно оцінюють перше засідання Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України щодо захисту національних інтересів в інформаційній сфері.

Про це вони заявили в коментарях УНІАН у відповідь на запитання “Як Ви оцінюєте перше засідання Громадської ради при МЗС, присвячене темі захисту національних інтересів в інформаційній сфері?” (засідання Громадської ради при МЗС відбулося 15 грудня – УНІАН).

На думку політолога Ігоря ЖДАНОВА, це дуже важлива зустріч, тому що захист національних інтересів у інформаційному просторі зараз - одна з найважливіших тем. Він відзначив, що “у нас сьогодні немає скоординованої державної політики просування позитивного іміджу за кордоном. Ми не в змозі сьогодні захищатися від спеціальних інформаційних операцій, інформаційних атак, що направлені проти України. На жаль, у нас відсутня позиція вищих посадових осіб держави - немає єдиної позиції на зовнішніх теренах. Тому це призводить до того, що Україна практично не захищена в інформаційному просторі”.

І.ЖДАНОВ вважає, що “участь і обговорення у колі експертів рішень МЗС у сфері інформаційної політики є вкрай необхідним, адже у нас є своє бачення і професійні аргументи щодо тих чи інших кроків держави на зовнішній арені. Я думаю, що дуже важливо, щоб окрім журналістів до офіційних поїздок глави держави, прем’єра чи міністра закордонних справ залучалися незалежні експерти, які мали б можливість зустрічатися зі своїми закордонними візаві. Це дозволило б мати більш широкий погляд на проблеми та виклики, які існують у двохсторонніх відносинах”.

Науковий директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ оцінює засідання Громадської ради при МЗС позитивно. При цьому він відзначив, що “завжди в МЗС, навіть за часів Леоніда КУЧМИ, ця громадська рада працювала незалежно і там висловлювались дуже критичні міркування на адресу і Президента, і уряду. Зараз, з новим міністром, є бажання надати роботі Громадської ради новий імпульс, новий динамізм. Тепер необхідно перейти до конкретної роботи в робочих групах”.

Експерт вважає актуальною тему захисту національних інтересів в інформаційній сфері. За його словами, “найактуальніші питання, це - Україна-Росія, Україна - європейська інтеграція. І окрема тема, у контексті виборів, це Крим - важливо вже говорити про те, як запобігти кризовим сценаріям”. За словами О.ГАРАНЯ, “ми бачимо, як ведуться інформаційні війни проти України. Тому, як зазначено було на засіданні, МЗС може виступити рушійною силою і координатором щодо протидії цьому, але не зможе саме вирішити всі ці питання, тому важливо об’єднання зусиль”.

За словами О.ГАРАНЯ, ”новий міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, попри те, що він із «помаранчевої» команди, нормально сприймається у різних колах і це дозволяє йому якісно вибудувати свою політику та підходи до вирішення проблем”.

Доктор політичних наук Олександр ЛИТВИНЕНКО також оцінює цілком позитивно засідання Громадської ради Міністерства закордонних справ України. “Було достатньо змістовне і цікаве обговорення. Я сподіваюсь, воно було цікаве не лише експертам, але й керівництву міністерства. Питання захисту національних інтересів є, безумовно, актуальним і вкрай важливим, що визначено і Законом України "Про основи національної безпеки", прийнятому в 2003 році. Відповідно до нього, інформаційна сфера є однією з тих, в якій повинні захищатися і національні інтереси”, - сказав експерт. При цьому він відзначив, що також акцентував би увагу Громадської ради “на необхідності обговорення проблем безпеки, проблем наших відносин з ЄС, з Росією, з країнами-сусідами тощо”.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що “демократичну атмосферу проведення першого засідання Громадської ради МЗС, бажання вислухати і, можливо, навіть врахувати пропозиції, які були висловлені, за 5-бальною системою я оцінив би на “4”.

Водночас, на його думку, питання захисту національних інтересів в інформаційній сфері “випадково стало темою першої зустрічі. На мій погляд, ця тема не є пріоритетною. Хоча, звичайно, є проблеми, які стоять і які треба вирішувати”. М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що слід звернути увагу на те, “яким чином будувати зовнішню українську політику, вислухати громадських експертів і запропонувати якісь ідеї. Мені це здається важливим”.

Екс-віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Олег РИБАЧУК говорить, що нарада пройшла значно цікавіше, ніж він очікував. “Склад учасників наради і, головне, сама ідея наради і потім дискусія - приємно вразили. Вперше була гарна спроба зібрати докупи не тільки громадських діячів. Були присутні три попередніх міністри. Промовці дуже позитивно сприйняли ідею, видно, що зроблено це не “для галочки”. Було напрацьовано ряд рекомендацій, виконання деяких дасть змогу мати можливість комунікувати з МЗС, отримувати додаткову інформацію і реагувати на інформаційні виклики. Тобто, якщо вдасться реалізувати задумку міністра П.ПОРОШЕНКА, то ми отримаємо ефективну роботу влади у вигляді міністерства і громадськості в особі присутніх на нараді. Я б робив такі наради регулярними”, - сказав О.РИБАЧУК.

За його словами, “засідання Громадської ради дало відповідь на запитання: яким чином ефективно протидіяти у реальних умовах на існуючи виклики. Можна говорити про інформаційний виклик, який традиційно стоїть перед Україною перед новим роком - щодо газу. Немає гарантій, що Україна не стане жертвою інформаційних атак з цього приводу знову. Можна було б окремо виділити питання енергетичної безпеки, провести окрему дискусію з приводу того, яким чином нам діяти в інформаційному середовищі, агресивному до нас у сфері енергобезпеки. Можна прогнозувати реакцію світу на хід президентських перегонів і на спроби поставити під сумнів послідовність зовнішньої політики України, змальовуючи кандидатів на пост Президента України як таких, що відмовляться від нинішнього курсу”.

“Для мене є очевидним, що МЗС на фоні виборчих перегонів і відвертої відсутності центру вироблення єдиної зовнішньої політики, у тому числі й реакції на інформаційні війни, які ведуть проти нашої країни ззовні, отримавши керманича і провівши дуже активну роботу протягом двох місяців, стає природнім центром формування зовнішньої політики, підготовки реакції на виклики”, - відзначив О.РИБАЧУК.