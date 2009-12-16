Тимошенко: Янукович - це обкладинка, яку причепурили і прилизали

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що кандидат в президенти Віктор ЯНУКОВИЧ є ставлеником українських олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з жителями Кагарлицького району Київської області.

«ЯНУКОВИЧ – це просто обкладинка, яку в 2004 році вся камарилья колишнього Президента нормально профінансувала, залишила його, а за ним стоїть вся ця потужна, розгалужена, повністю керована і об`єднана система рідних українських олігархів. Вони його просто поставили. Це людина, яка просто не відповідає ні за що, і сьогодні його зліпили, на екрани поставили, причепурили, прилизали і показують всій країні з хорошими гаслами. Але, шановні, він на один рік повернувся в 2007 році (в уряд): шельфу Чорного моря немає, найбільшої компанії, яка виробляє електроенергію, у нас вже немає, і ще плюс в кишеню поклав державну резиденцію «Межигір’я» – 140 га землі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку прем`єра, на сьогодні олігархи, які підтримують В.ЯНУКОВИЧА, використовують потужну машину агітації за свого кандидата і проти кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, для людей, які розчарувалися у Помаранчевій революції і не підтримують жодного з кандидатів, штучно створено кандидат під прізвищем ПРОТИВСІХ.

«Запам`ятайте тільки одне: можливо, у молоді роки ЯНУКОВИЧ там в чомусь помилявся, ну, наприклад, можна сказати, що помилявся. Але якщо він на один рік у 2007 році повернувся прем`єр-міністром і забрав все, що погано лежить, не маючи ще абсолютної влади, то уявіть собі, що буде, коли він повернеться, вже маючи повноваження Президента», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.