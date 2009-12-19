Тимошенко стверджує, що до неї пускають усіх журналістів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинуваченні деяких журналістів у обмеженні їхніх можливостей при висвітленні діяльності керівника уряду.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефіри телеканалу "Україна", відповідаючи на запитання екс-керівника Секретаріату Президента Олега РИБАЧУКА про те, що її команда відмовила двом журналістам в участі у програмі "Шустер live" за участю глави уряду.

"В уряді кожен журналіст, який хоче акредитуватися потрапляє на прес-конференції, кожен журналіст, який хоче задати питання, задає і це робиться все в присутності багатьох камер", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що її метою залишається створення суспільного телебачення і радіомовлення. "Моя мета і одна з наших програм – це суспільне телебачення і радіомовлення. Я не вірю в чесність каналів, які належать українській олігархії. Я не вірю, що можна формувати добрі новини, коли олігархи заробляють на політиці і приводять своїх політиків через маніпуляції свідомістю людей. І сьогодні як наслідок ми маємо у людей абсолютно неадекватну інформацію про реальність", - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що фракція БЮТ в парламенті за ініціативою депутата Андрія ШЕВЧЕНКО внесла на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект. "Свобода слова - для мене є абсолютно святою справою. Я вірю тільки в те, коли цей канал буде керуватися журналістами, формуватися повністю інформаційна політика журналістами і жодного олігарха над головою – в це я вірю", - додала прем’єр.

Водночас вона підкреслила, що довіряє журналістам і цінує їх професіональну роботу. "Журналістам, яких ми запрошуємо і які присутні під час всіх подій, я не просто довіряю – я поважаю, ціную і знаю їх професіоналізм. І хочу, щоб їх свобода була захищена, в тому числі і законом про редакційну політику", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.