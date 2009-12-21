Тимошенко і хотіла б передати Україну в інші руки - та нема кому

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що балотується в Президенти для того, щоб захищати Україну, оскільки ніхто інший з кандидатів на посаду глави держави цього зробити не зможе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з викладачами і студентами Тернопільського державного медичного університету.

«Іноді мене запитують, чи втомилася я від політики. Я хочу вам сказати - тут не у втомі справа, і у вас, і в мене, а справа у відповідальності. Якби було кому передоручити, якби я бачила такого політика реально, якому можна було б у руки передати (країну – УНІАН) і заспокоїтися, і сказати, що Україна захищена, можливо, я б уже зітхнула і зробила це», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. «Але поки що, - додала вона, - знаючи всіх поіменно і досконально, не насмілююся, тому що це велика відповідальність».

Прем`єр зазначила, що результати виборів повинні не допустити приходу до влади кандидата від недемократичних сил. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що якщо в другий тур з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вийде не вона, а інший кандидат від демсил, то БЮТ і вона особисто підтримають цього кандидата.