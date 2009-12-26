Тимошенко обіцяє до кінця року віддати гроші обласним бюджетам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця року уряд виконає всі зобов`язання з фінансування обласних бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Каневі Черкаської області.

«Усе необхідне фінансування у нас є. І до кінця року зобов`язання бюджету буде всі виконано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.