Тимошенко обіцяє до кінця року віддати гроші обласним бюджетам

15:24, 26 грудня 2009
Політика
1439 0

Прем`єр - у Каневі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця року уряд виконає всі зобов`язання з фінансування обласних бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Каневі Черкаської області.

«Усе необхідне фінансування у нас є. І до кінця року зобов`язання бюджету буде всі виконано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter