Тимошенко обіцяє до кінця року віддати гроші обласним бюджетам
15:24, 26 грудня 2009Політика
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Прем`єр - у Каневі
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця року уряд виконає всі зобов`язання з фінансування обласних бюджетів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Каневі Черкаської області.
«Усе необхідне фінансування у нас є. І до кінця року зобов`язання бюджету буде всі виконано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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