У відповідь на «мертві душі» у списках Луценко нагадав Азарову про капусту

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО категорично заперечує можливість втручання МВС у формування списків виборців з метою фальсифікації виборів та появи так званих «мертвих душ» на президентських виборах 2010 року.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву народного депутата від Партії регіонів Микили АЗАРОВА про те, що «ЛУЦЕНКО дає команди зменшити явку виборців на півдні і сході країни шляхом внесення змін під час формування реєстру виборців».

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що такі звинувачення лунають з боку тих сил, які самі можуть докластися до фальсифікацій на виборах.

«За останній час «регіонали» заявляють про спроби фальсифікації списків виборців з боку МВС. Розповідали, що мій заступник проводив відповідну нараду в Дніпропетровську, якої не було. Розказують про прямі вказівки начальникам щось там викреслювати і дописувати у списках. Але в даному випадку «регіонали» реагують, як злодій, на якому шапка горить. Хочу нагадати – офіційно МВС жодним чином не може вносити або виносити зі списків будь-яке прізвище», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив на тому, що списки виборців готують територіальні виборчі комісії, а справа МВС - «тричі подати уточнення з трьох категорій».

«Перше - громадяни, які набули право голосу вперше у 18 років, друге – громадяни, які набули громадянства України, і третє – громадяни, які змінили постійне місце проживання», - роз‘яснив міністр, додавши, що «за шість днів до виборів буде останнє уточнення списків, попередні уточнення були станом на 1 червня і 1 вересня», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і заявив, що в уточнених списках, які надавалися МВС, «жодної мертвої душі немає».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, заяви М.АЗАРОВА про причетність МВС до фальсифікації списків виборців - «це дискусія з ним про капусту», яку міністр принагідно і порадив «їсти у таких випадках» М.АЗАРОВУ.