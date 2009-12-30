Литвин просить Тимошенко «виконати одне просте рішення»

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що влада має робити реальні кроки для допомоги хворим дітям, а не лише декларувати свою турботу про них.

Про це він заявив сьогодні під час відвідування неврологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

Коментуючи ситуацію, яка склалася із законом про збільшення на 22 млн. грн. видатків державного бюджету України у 2009 році на фінансування операцій онкохворим дітям, одним з авторів якого був він сам, В.ЛИТВИН заявив, що гроші на лікування онкохворих дітей досі не виділені, й це свідчить про безвідповідальність уряду, який декларує стовідсоткове виконання бюджету і водночас не надає грошей, які конче потрібні для збереження життя маленьких громадян України. На думку В.ЛИТВИНА, в цьому відбивається рівень моралі української влади.

Він звернувся до керівництва уряду, зокрема, до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою негайно виплатити ці кошти, оскільки до кінця року майже не залишилося часу, а потім відповідний закон втратить чинність.

«Замість того, щоб безперервно твердити про загальноукраїнське щастя та розповідати про свою боротьбу за благополуччя людей, треба виконати одне просте рішення – виділити не таку вже велику для держави суму, аби врятувати життя дітей», – наголосив В.ЛИТВИН.

Голова ВР поспілкувався з працівниками неврологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, привітав їх з новорічними святами та передав подарунки – комп’ютер для медперсоналу, іграшки та цукерки для дітей, які там лікуються.

Крім того, В.ЛИТВИН висловив подяку медикам за їхню роботу взагалі та за участь в долі трирічної Насті МАНДЗЮК зокрема. Інформацію про трагедію, яка спіткала сім´ю МАНДЗЮК, В.ЛИТВИН отримав під час зустрічі з жителями міста Кам’янець-Подільський під час перебування в Хмельницькій області з робочою поїздкою декілька місяців тому. Батьки трирічної дівчинки звернулися до голови Верховної Ради із проханням допомогти в лікуванні доньки, яка була тяжко травмована й перебувала в комі. В.ЛИТВИН негайно відгукнувся на прохання родичів дитини: звернувся до міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА та губернатора Санкт-Петербургу Валентини МАТВІЄНКО з тим, щоб до обстеження і лікування дитини долучилися співробітники Інституту нейрохірургії ім. Полєнова. За його сприяння Настю перевезли до Києва і у відділенні неврології лікарні разом зі спеціалістами Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи провели необхідні обстеження, консультації та лікування.

«Зараз дівчинка вже дома, під опікою батьків та місцевих медиків. І надія в нас лише на лікарів і на Бога», – зазначив В.ЛИТВИН.