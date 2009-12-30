У Києві снігові замети. А де Черновецький? На морі...

Блок Миколи Катеринчука у Київській міській раді розцінює роботу Київської міської адміністрації щодо ліквідації наслідків снігопаду та очищення вулиць столиці від заметів як незадовільну. Про це йдеться у заяві політради блоку.

"Протягом останніх двох днів столиця України перебуває у транспортно-сніговому колапсі через різке погіршання погоди. Снігові замети та зламані дерева паралізували повноцінне функціонування комунального та приватного транспорту, внаслідок чого у громадському транспорті виникла тиснява, тисячі працюючих не змогли дістатися своїх робочих місць, а в місті утворилися величезні автомобільні корки. Якщо перший сніг, котрий завалив столицю минулого тижня, успішно розтанув сам по собі, то як прогнозують синоптики цей залишиться надовго (найближчими днями посиляться морози і будуть триматися тривалий час).

Разом з тим замість аби докласти зусиль для прибирання міста від завалів снігу, ліквідувати наслідки стихії, а це і порвані електричні дроти, звалені дерева, порушення звичного режиму теплопостачання, київський міський голова відбув на відпочинок на острови у Карибському морі.

Вважаємо, що влада столиці виявилася не готова до викликів негоди, житлово-комунальні підприємства міста не вжили дієвих заходів повноцінного відновлення життєдіяльності міста, а міський голова просто втік від морозів та снігових заметів, залишивши жителів міста сам на сам з їх проблемами.

Для нашого Блоку така поведінка Черновецького не є дивною. Однак ми вважаємо, що столиця України заслуговує на гідного господаря, котрий дбатиме про мешканців Києва та їх безпеку, а не лише про власний відпочинок в екзотичних краях та особисте збагачення”, - йдеться у повідомленні.