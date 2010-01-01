Ющенко вважає минулий рік багатим подіями та щедрим на висновки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО упевнений, що 2009 рік був багатий на події і щедрий на висновки, а новий, 2010 рік, принесе українському народові перемогу.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, йдеться у Новорічному зверненні Президента України до співвітчизників.

“Дорогий Український народе, дорогі співвітчизники, завершується 2009 рік. Це був непростий рік. Він пройшов під знаком кризи, але не криза визначила його характер. Цей рік був багатий на події. І щедрий на висновки”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав: “Ми, я вірю, навчимося оцінювати себе гідно, спокійно - і без пафосу, і без применшень”.

“Знаю, - зауважив глава держави, - що цього року в житті кожного з вас, шановні співвітчизники, було чимало здобутків – великих і малих. Вітаю кожен ваш успіх і кожну добру справу”.

Він попросив, “щоб в цю хвилину ми згадали і підтримали тих, хто зазнав втрат, відчув скруту, пережив потрясіння. Навіть подумки підтримка творить дива”.

“Ми витримали удар кризою. Ми будували стадіони і дороги, нові лікарні і школи. Ми добилися, що Євро-2012 буде у чотирьох містах України. Наші лікарі врятували тисячі життів. Ми разом звільнили з полону наших моряків. Ми уклали цілий ряд дуже успішних зовнішніх контрактів. Ми секторально об’єднуємося з Європейським Союзом – через простір гуманітарний, транспортний, авіаційний, простір юстиції і безпеки”, - наголосив Президент України і нагадав: “Цього року ми увійшли до Енергетичного співтовариства. І вперше в історії наблизилися до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де ключова складова - зона вільної торгівлі”.

“Життя йде вперед, - відкреслюється далі у зверненні. - І в нашій країні, в наших сім’ях все більше і більше народжується дітей”. “І це є життя. Це – ми. Ці добрі події є нашим життям. Про ці речі треба говорити щодня. Щоб перестати бути заручником лише темної, гнітючої, жовтої інформації. Так - говорити без пафосу, але з доброю думкою, добрим почуттям до себе, до свого народу і країни”, - наголосив глава держави і зауважив, що “завершується ціла доба у нашому житті”.

“Я пишаюся цим часом, - заявив В.ЮЩЕНКО. - Пишаюся – із внутрішнім спокоєм, без пихи і без рожевого мрійництва. Пишаюся свободою слова, свободою вибору, свободою для бізнесу. Пишаюся багатьма економічними показниками. Пишаюся тим, що увагу влади повернуто до соціальної підтримки багатьох людей, до підтримки матерів і дітей, сиріт та інвалідів. Пишаюся тим, що я українець і як українець я звернувся до мільйонів”.

При цьому Президент України висловив сподівання, “що наша велика ідея єдиної Української нації і сильної держави ширитиметься твердо і невідступно”.

Як зазначається у зверненні глави держави, “сьогодні, думаючи про рік наступний і майбутні роки, я звертаюся до нової української людини, яка народжується у непростих випробуваннях і, можливо, неспокої. Нічого не бійся. Йди впевнено вперед. Ти переможеш!”.

“Наша сила, сила нашого народу, його держави, демократії і культури – могутня, могутніша за будь-які внутрішні і зовнішні небезпеки. Наше життя – це Україна, і жодні потуги не повернуть її в старі, чужі нам болотяні моря”, - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він також упевнений: “Ми – європейці. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми будемо жити у безпечній, захищеній і процвітаючій державі. Ми - всі разом, увесь народ від Донбасу до Карпат - здатні досягати великих цілей”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “нова українська людина – це наша особиста гідність, віра і впевненість. Це – частка енергії, яка відновила державу, здобула свободу і прагне творити нове життя. Це – краща частина кожного з нас”. Він звернувся до кожного: “Шановні співвітчизники. Все буде добре. Ми стали іншими. Назад не повернемось. Вірмо у нашу силу. Вірмо у себе”.

“Жодного сумніву. Будьмо впевнені в тому, що 2010 рік принесе нам перемогу”, - закликав В.ЮЩЕНКО.

Він привітав усіх з новим щастям, з новим добром, з Новим 2010 роком!