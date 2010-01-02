У Кабміні запевняють, що пенсіонери отримають гроші вчасно

Новорічні і різдвяні свята не позначаться на пенсійних виплатах: у січні всі пенсіонери отримуватимуть свої пенсії без затримок і в повному обсязі.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, січневі виплати розпочнуться четвертого числа, як і передбачено графіком.

“У грудні 2009 року Пенсійний фонд завершив фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по всіх регіонах України", - заявила міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Міністр додала, що, незважаючи на неприйняття Державного бюджету на 2010 рік, Кабінет Міністрів розв’язав проблему з виплатою підвищених пенсій у січні наступного року дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам через прийняття змін до відповідної постанови.

"Звичайно, за будь-яких обставин, ми не можемо допустити затримки або зменшення пенсійних виплат", - заявила Л.ДЕНІСОВА.

Як відомо, 23 грудня прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Держбюджет на 2010 рік не був прийнятий через відмову парламенту його розглядати.

"Те, що країна в 2010 рік входить без бюджету – це пряма відповідальність і пряма провина саме тих парламентських фракцій, які не розглядали бюджет, поданий урядом вчасно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО наприкінці року.

Втім, глава уряду запевнила, що "до завершення президентських виборів країна буде в повному фінансовому порядку". "Ніяких стресів для країни не буде. Країна буде жити і працювати в фінансовій сфері нормально", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.