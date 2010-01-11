Влада Севастополя не може завадити голосуванню осіб з подвійним громадянством

Влада Севастополя не в змозі перешкодити особам з подвійним громадянством голосувати на виборах Президента України 17 січня, оскільки не має відповідних механізмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН сьогодні на брифінгу.

За його словами, «ні держадміністрація, ні працівники виборчих дільниць не мають ні інструментів, ні інформації, ні механізмів для того, щоб там, на виборчій дільниці, проводити будь-яку перевірку». «Це виходить за межі нашої компетенції однозначно», - сказав він.

«Якщо громадянин приходить, пред`являє паспорт з пропискою, і все відповідає відомості, то він одержує бюлетень і голосує», - сказав В.КАЗАРІН.

На його думку, виявлення осіб з подвійним громадянством якраз входить в компетенцію тих спеціальних органів, які зараз порушують питання про необхідність не допустити спроб волевиявлення власниками паспортів двох держав, оскільки брати участь в голосуванні в нашій країні мають право лише громадяни України, люди з одним громадянством.

Як вважає віце-губернатор, «порушивши цю проблему, Служба безпеки, напевно, до порядку денного і поставила для себе відповідний перелік заходів, результатом чого має стати приведення у відповідність із законом питань громадянства людей, які проживають в Севастополі».

В.КАЗАРІН також висловив думку, що «питання виявлення громадян з двома паспортами, з подвійним громадянством - це досить важкий процес, оскільки, хоча українське законодавство і вимагає, щоб у людини було одне громадянство, при цьому не прописано жодного механізму примушення до визначення з громадянством».

Як повідомляв УНІАН, Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі звернуло увагу виборчкому №224 на необхідність недопущення голосування працівниками військових частин і установ ЧФ РФ, які мають українські і російські паспорти.

Як повідомив один з членів Окружної виборчої комісії ТВО №224 на засіданні окружкому, в листі, що надійшов від начальника Управління військової контррозвідки СБУ в АРК і місті Севастополі до Окружної виборчої комісії ТВО №224, звертається увага на факти внесення до списку меж окремих ділянок (у листі йдеться про 6 ділянок, наводяться їх номери і номери російських військових частин) у ТВО №224 одинадцяти військових частин і установ ЧФ РФ. Як наголошується в листі, не “виключається, що серед даної категорії громадян є особи, які мають так зване подвійне громадянство, тобто, одночасно українські і російські паспорти”.

У листі наголошується, що “це створює передумови до порушення законів України». Управління просить окружком під час впорядкування виборчих списків розглянути дані питання під час своїх засідань. Крім того, пропонується у разі виявлення під час голосування осіб, які мають подвійне громадянство, акцентувати увагу представників органів МВС, які чергуватимуть на виборчих дільницях.