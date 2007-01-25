Конституційний Суд знайшов свідка у справі про імперативний мандат

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо права народного депутата вільно виходити із фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, справа розглядається за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 13 Закону "Про статус народного депутата України", частини четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України та про офіційне тлумачення положень пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 13 Закону "Про статус народного депутата України".

Оспорювані положення статей Закону та Регламенту ВР на предмет їх відповідності Конституції України (конституційності) передбачають право народного депутата вільно виходити зі складу депутатської фракції (групи), не входити до жодної зареєстрованої депутатської фракції (групи) та право народного депутата України, який вийшов зі складу фракції (групи) за особистою заявою, увійти до складу коаліції чи опозиції.

Народні депутати обгрунтовують своє клопотання тим, що зазначені у конституційному поданні положення статей закону та Регламенту породжують ряд спірних питань щодо права народного депутата України, який вийшов зі складу фракції за особистою заявою, або увійти до складу коаліції депутатських фракцій, або вийти зі складу та не входити до складу депутатської фракції політичної партії. Таке нормативне регулювання призвело до ситуації, за якої ці положення, на думку авторів конституційного подання, суперечать статті 83 Конституції України (є неконституційними).

Положення Конституції України та закону, які, на думку авторів конституційного подання, підлягають офіційному тлумаченню, передбачають: термін “невходження” народного депутата України до складу депутатської фракції політичної партії, за списком якої його було обрано, або його вихід із складу такої фракції як підставу для припинення повноважень народного депутата України; припис щодо формування коаліції депутатських фракцій; вимогу про членство народного депутата України лише в одній зареєстрованій депутатській фракції.

Практичну необхідність у розгляді порушених у конституційному поданні питань народні депутати вбачають у зв’язку із ситуацією, що виникла у Верховній Раді України, за якої група народних депутатів, обраних від одного виборчого блоку політичних партій, на підставі особистих заяв перейшла до складу коаліції депутатських фракцій.

Суб’єкт права на конституційне подання звернувся з клопотанням про офіційне тлумачення термінів “невходження”, “вихід”, що вживаються у відповідних статтях Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Валерій ПШЕНИЧНИЙ.

Судді КС прийняли рішення залучити до справи у статусі свідка народного депутата Володимира ТОЛСТЕНКА. Як відомо, В.ТОЛСТЕНКО пройшов до парламенту за списком БЮТ під №80, але був виключений зі складу фракції у зв’язку з тим, що увійшов до парламентської коаліції та голосував за рішення коаліції. Навколо цього питання у КС була дискусія. Рішення було прийнято більшістю суддів КС.

У Конституційному Суді позицію суб’єкту подання представляють народні депутати Віктор ШВЕЦЬ (фракція БЮТ) та Володимир ОЛІЙНИК (фракція БЮТ).

В.ШВЕЦЬ зазначив, що не бачить законних підстав для задоволення клопотання В.ТОЛСТЕНКА щодо участі його в судовому процесі.

Представник Президента України у КС Володимир ШАПОВАЛ вважав недоцільним залучення В.ТОЛСТЕНКА до участі у судовому процесі. За його словами, клопотання В.ТОЛСТЕНКА є свого роду конституційною скаргою щодо порушення його особистих прав. Він підкреслив, що на сьогодні в Україні «конституційної скарги не існує». За словами В.ШАПОВАЛА, КС може створити прецедент, коли народні депутати або навіть і виборці будуть звертатися з клопотаннями про залучення їх до судового процесу. Він підкреслив, що КС – «це суд права», а суд загальної юрисдикції - «це суд факту».

Проте КС прийняв рішення про залучення В.ТОЛСТЕНКА як свідка у процесі. Він був попереджений, що тепер зобов’язаний з’являтися на судовий процес за викликом суду.

В інтерв’ю журналістам В.ШАПОВАЛ зазначив, що таке рішення з боку суддів КС щодо залучення В.ТОЛСТЕНКА до судового процесу – це бажання «продемонструвати об’єктивність».

Відповідаючи на запитання журналістів, якою є позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яким є його ставлення до цього конституційного подання, В.ШАПОВАЛ зазначив, що в цілому з позицією В.ЮЩЕНКА збігається позиція суб’єкта права на конституційне подання (50 народних депутатів України, що звернулися до КС – УНІАН).