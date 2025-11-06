Так, за даними аналітиків, ворог окупував Павлівку.

Російські окупанти окупували населений пункт в Донецькій області. Про це повідомив український моніторинговий проект DeepState.

Зокрема, за даними аналітиків, ворог окупував Павлівку.

Також зазначається, що росіяни просунулися поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Росія окупувала 267 кв км української території. Найпроблемніша ділянка фронту - на Дніпропетровщині і Запоріжжі. За даними аналітиків, зайнята росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі Україні. Загалом же тепер ворог контролює 19,09% української території. У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%.

Найбільше просування у жовтні агресор мав в районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, і всього 16% штурмових дій.

Також у DeepState повідомляли, що у Покровську ворог уже здійснює контроль над місцевістю, облаштовує позиції. Також окупанти мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто.

