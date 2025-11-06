Під удар західних обмежень можуть потрапити 60–70% експорту російської нафти до Індії та Китаю.

Нові санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" можуть зменшити нафтогазові доходи Москви на 5,5 мільярда доларів щомісяця. Навіть Китай не зможе повністю ігнорувати обмеження, заявив в інтерв’ю "Укрінформу" Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він пояснив, що під удар західних обмежень можуть потрапити 60–70% експорту російської нафти до Індії та Китаю, які, як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали ключовими покупцями російської сировини.

"Якщо санкцій буде дотримано хоча б на 80%, в доларовому еквіваленті це становитиме десь 5,5 млрд щомісячних втрат для російського бюджету", - сказав Власюк.

Відео дня

За його словами, попри те, що американські санкції набудуть чинності лише 20 листопада, ефект від них уже відчутний.

"Контракти щодо придбання нафти підписуються наперед. З минулого тижня ми бачили просідання контрактування майбутнього постачання нафти на майже 20%. І вже зараз є новини, що покупці з Китаю різко втратили інтерес до російської нафти. Тож ефект уже є", - пояснив він.

За словами Власюка, обмеження проти нафтових компаній також вплинуть на фінансування військових видатків нашого ворога.

"Це вплине на можливість Росії розраховуватися за зброю. Ми не забуваємо, що є питання зменшення надходжень до бюджету РФ, а є ще питання зменшення коштів на рахунках цих компаній, які вони потім часто використовують для розрахунку за відповідні поставки. "Роснефть", "Лукойл" і багато інших ключових експортерів досить часто акумульовані ними поза Росією кошти використовували в розрахунках для потреб Кремля", - пояснив уповноважений Президента.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під американський удар потрапили нафтові гіганти "Лукойл та "Роснефть".

Після запровадження американських санкцій експорт нафти з РФ різко обвалився, а ключові покупці російської нафти – Індія та Китай - скасовують попередні замовлення.

Вас також можуть зацікавити новини: