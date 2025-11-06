Лібералів в Росії не лишилося, а силовикам треба десь ловити "внутрішніх ворогів", щоб виправдовувати своє існування.

Репресивна система в Росії вже розправилася з противниками путінського режиму і війни з Україною зокрема. Тепер система взялася за знищення прихильників режиму і війни, які чимось не догодили владі або її посіпакам. Про це пише The Guardian, розповідаючи про нещодавні гучні випадки репресій.

Видання зазначає, що в попередні роки російська держава використовувала закон про "іноземних агентів", аби затикати рота опозиційним спікерам. Однак нещодавно цей статус було присвоєно прокремлівському політичному аналітику Сергію Маркову та Z-блогеру і активісту Роману Альохіну.

Також в Росії існує таке явище, як офіційний список "терористів та екстремістів". В минулому до нього вносили тих противників режиму, кого вважали особливо небезпечними для Кремля. Наприклад, до цього списку свого часу потрапили багато представників команди опозиціонера Олексія Навального, які вели антикорупційні розслідування. Однак днями офіційно "терористкою та екстремісткою" оголосили Z-блогерку Тетяну Монтян, яка зрадила Україну і перейшла на російський бік.

Відео дня

Справжні причини репресій

До кожного з цієї трійки у путінського режиму були свої претензії, але, як пише The Guardian, у сукупності ці випадки говорять про нову тенденцію в Росії: тепер зачищають не лише інакодумців, але й прихильників режиму – в межах підкилимної боротьби між різними фракціями всередині системи.

"Спочатку вони переслідували антивоєнні голоси. Тепер їх не залишилося, а репресивну машину неможливо зупинити", – каже російська політологиня Катерина Шульман.

За її словами, репресії проти пропагандистів є частиною внутрішньої боротьби між двома таборами. Професійні пропагандисти, тісно пов'язані з міністерством оборони та Кремлем, перебувають у гострому конфлікті із неорганізованим рухом ультранаціоналістичних прихильників війни, відомим як Z-блогери, або ж "мілітаристи".

Z-блогери активно підтримують саму ідею війни та знищення України, але часто висловлюють невдоволення тим, що російська армія вбиває українців недостатньо ефективно та ще й з великими втратами для себе. І хоч стратегічно "мілітаристи" є союзниками Кремля у війні з Україною, для такого авторитарного режиму, як в Росії, небезпечною видається будь-яка громадянська самоорганізація, навіть начебто лояльна, каже Шульман.

Репресії заради репресій

Російські опозиціонери, які втекли за межі Росії, не приховують гіркої іронії від того, що "мілітаристи", які в минулому раділи репресіями проти "лібералів", раптом виявили, що правосуддя в Росії вибіркове і що буквально будь-кого можуть ув’язнити без причини.

Шульман очікує подальших арештів "мілітаристів". Оскільки "лібералів" в Росії майже не лишилося, репресивний апарат неминуче шукатиме і знаходитиме нових внутрішніх ворогів, вважає вона.

"Російський репресивний апарат має виконувати свої квоти. Машина повинна продовжувати сама себе годувати", – сказала політологиня.

Російські пропагандисти розбагатіли на війні

Як писав УНІАН, попри рецесію в російській економіці, доходи провідних пропагандистів зросли. Наприклад, сумнозвісна Ольга Скабєєва отримує близько 23 тис. доларів на місяць, тоді як до початку вторгнення заробляла близько 16 тис. доларів.

І вона не одна така. Збільшення доходів торкнулося й керівників державних медіахолдингів. Глава ВДТРК Олег Добродєєв офіційно отримує 8,7 тис. доларів на місяць, але раз на квартал отримує додаткові 189 тис. доларів від пов’язаних структур. Академічні виплати аналогічного розміру отримує й гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст, а керівник НТВ Олексій Земський, як з’ясували журналісти, заробляє близько 214 тис. доларів на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: