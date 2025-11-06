Новий набір з двох пам'ятних монет подорожчав майже у 5 разів.

Деякі пам'ятні монети, які випустив Національний банк України, стали хітами одразу після старту продажів, і ціна на них у колекціонерів злетіла в рази.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв в колонці для порталу "Мінфін".

За його словами, 28 жовтня НБУ продавав у своєму інтернет-магазині такі пам'ятні монети, як "Мешканці морських глибин" (набір з двох монет) за ціною 447 гривень, "Український бавовна. Лелека - 100" вартістю 121 гривня та "Український бавовна. БПЛА "Vampire" за ціною 178 гривень.

"При виході на сайт рівно о 10 годині ранку, о 10:02 я був у черзі на комплект монет "Мешканці морських глибин" під понад 9-тисячним номером, а за обома монетами, присвяченими дронам, я опинився у черзі з номерами понад 12 та 16 тисяч відповідно. А після 10:15 всі ці монети вже були повністю розкуплені колекціонерами", - зауважив Козирєв.

Як повідомив аналітик, станом на зараз набір "Мешканці морських глибин" на спеціалізованих аукціонних майданчиках України продається за ціною 2150-2350 гривень, тобто зростання вартості склало 4,8 раза.

"Навіть якщо врахувати вартість доставки набору поштовими операторами (70−80 гривень), і навіть з огляду на те, що ціна на цей набір все ж таки може дещо скоригуватися після подальших продажів Нацбанком 11 листопада, - вартість набору вже навряд чи просяде до рівня 1 600-1 700 гривень за комплект. Тобто це все одно щонайменше у близько 4 рази буде вище, ніж початкові вкладення інвестора", - каже Козирєв.

Щодо інших двох монет, то "Український бавовна. Лелека - 100" подорожчала у 2,4 раза до 434 грн, а "Український бавовна. БПЛА "Vampire" - у 2,5 раза до 651 грн.

Монети НБУ - як вигідно купити

При цьому аналітик наводить правила придбання монет для починаючих нумізматів. Зокрема, Козирєв нагадує, що придбані монети не можна виймати з капсул, оскільки це може знизити їхню колекційну вартість за рахунок можливих слідів, потемнінь, випадкових подряпин тощо.

"Краще збирати якусь тематичну колекцію - вона завжди коштуватиме дорожче. Або збирати хронологію пам'ятних монет за роками випуску", - радить експерт.

Окремі рідкісні позиції пам'ятних монет, навіть із нейзильбера, за відсутності хоча б початкового досвіду в нумізматиці варто купувати "з рук" тільки з досвідченим та грамотним товаришем, рекомендує аналітик. За його словами, різні підробки рідкісних позицій (як зовсім неякісні, так і досить професійні) зустрічаються досить часто.

Пам'ятні монети – інші новини

3 листопада Національний банк повідомив про введення в обіг нової пам'ятної монети "Рік Коня", присвяченої тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Номінал монети – 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

У жовтні НБУ випустив набір з двох пам’ятних монет "Мешканці морських глибин", присвячені раку-самітнику та бичку-кругляку. Монети випущені в якості нагадування про цінність Чорного і Азовського морів як невід’ємної частини природної спадщини України.

