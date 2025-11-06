Очільник податкового комітету Ради нагадав, що жоден держорган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

У мережі активізувалися шахраї, які пропонують українцям оформити фейкові карти, на які начебто буде нараховано 6500 гривень державної допомоги, попереджає голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень. Нагадую: ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки", - зауважив очільник парламентського податкового комітету.

Він зазначив, що жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

"Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію", - нагадав Гетманцев.

Парламентар закликав українців ігнорувати подібні "пропозиції" та не передавати дані стороннім особам.

Зимова допомога - головні новини

Напередодні Кабінет міністрів затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, запуск програми заплановано на початок груденя.

Окрім цієї виплати, усі охочі українці також отримають від держави по 1000 гривень "зимової підтримки". За словами президента, допомогу можна буде витратити на комунальні платежі, їжу, ліки, проїзд тощо. Суму виплатять усім громадянам, які звернуться по неї в грудні.

