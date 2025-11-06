Тепер країни Альянсу виробляють більше боєприпасів, аніж виробляли у попередні десятиріччя.

Країни-члени Організації Північноатлантичного договору переломлюють ситуацію щодо виробництва боєприпасів. Тепер Альянс не відстає від Росії у цьому питанні. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час виступу на промисловому форумі у Бухаресті (Румунія).

"Ми вже переломлюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті. Але це вже не так. В усьому Альянсі ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо існуючі", - наголосив Рютте.

Зокрема, як відзначив генеральний секретар Альянсу, нині в країнах НАТО виробляють більше боєприпасів, аніж виробляли у попередні десятиріччя.

Як підкреслив Рютте, такий прогрес треба розвивати в інших напрямках – від високоякісних засобів протиповітряної оборони до недорогих дронів-перехоплювачів.

Він додав, що ключове значення має кількість засобів, і у цьому зв’язку ще одним рушійним фактором є креативність. "Мова йде про силу інновацій", - сказав Рютте.

"Нам треба перехитрити наших супротивників, використовуючи усю нашу міць, аби залишатися у безпеці в майбутньому", - додав він.

Виробництво зброї - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна постійно намагається нарощувати власне виробництво різних видів озброєння і закликає союзників інвестувати в українські виробничі потужності.

За даними військового експерта Павла Нарожного, Україна зараз виробляє в рази більше артилерії, ніж Франція і Німеччина разом.

Раніше в Європейському Союзі виступили з ініціативою забезпечити Україну 2 млн артилерійських снарядів. Донедавна ця мета була виконана на 80%.

