ШІ-модель Google відповідатиме за обробку інформації та ухвалення рішень для складних завдань.

Bloomberg дізнався, що Apple близька до укладення угоди з Google щодо використання надпотужної ШІ-моделі Gemini в основі поліпшеної Siri, яка вийде 2026 року.

Компанія планує впровадити ШІ-модель з 1,2 трлн параметрів, що суттєво перевершує нинішню модель зі 150 млрд параметрів. За це Apple платитиме пошуковому гіганту мільярд доларів щорічно.

За словами співрозмовників Bloomberg, ШІ-модель Google відповідатиме за обробку інформації та ухвалення рішень для складних завдань. При цьому Apple не відмовляється від своїх нейромереж. Siri використовуватиме напрацювання компанії паралельно з Gemini, а угоду з Google називають тимчасовою, поки внутрішня команда не видасть щось краще.

Відео дня

Зазначається, що Apple не буде публічно оголошувати про партнерство з Google. Компанія розгорне Gemini на своїх серверах Apple Private Cloud Compute, які будуть захищені від інфраструктури Google.

Раніше Тім Кук офіційно підтвердив, що розумну Siri випустять у 2026 році, імовірно, навесні, з iOS 26.4. При цьому спочатку вона мала вийти ще в iOS 18 з iPhone 17. Потім її відклали до iOS 18.4, тепер – до iOS 26.4.

Раніше цього тижня Apple випустила оновлення iOS 26.1, яке принесло низку корисних поліпшень. Серед них – новий спосіб вимкнення будильника і таймера і можливість зробити Liquid Glass більш читабельним.

Тим часом Apple готує великі оновлення iPhone, iPad і MacBook на своє 50-ти річчя. Головною подією стане випуск iPhone-розкладачки, яка стане частиною серії iPhone 18.

Вас також можуть зацікавити новини: