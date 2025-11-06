Родина запевняє, що він волонтер і має проблеми зі здоров’ям.

Під час візиту акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі в Україну 5 листопада представники ТЦК та СП затримали одного з представників її кортежу. Як повідомляє "Суспільне", ним виявився 33-річний Дмитро — тренер з бойового самбо з Кропивницького.

Як розповів його брат Євген Пищиков, Дмитро не є військовослужбовцем і ніколи не служив у армії, хоча проходив військову кафедру в льотній академії десять років тому.

"Він не охоронець Анджеліни Джолі. Їхав як волонтер, щоб допомагати — показати, розказати. Має документи, волонтерське посвідчення і свіже ВЛК 2025 року. Через проблеми зі спиною він непридатний до бойових частин, лише до тилових", — каже Євген.

Відео дня

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, заявила, що він не виходить на звʼязок після затримання. За її словами, чоловіка затримали у Вознесенську.

"Він публічна людина, давно займається волонтерством — збирає кошти, купує автомобілі для військових. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт"", — розповіла вона.

Затримання водія з кортежу Джолі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора Анджеліна Джолі приїхала до Херсону з гуманітарною місією. Акторка перейшла український кордон пішки і не повідомляла владу про свій візит.

На Миколаївщині співробітники ТЦК зупинили кортеж Анджеліни Джолі та затримали водія. Джерела УНІАН у Сухопутних військах повідомили, що у водія під час перевірки не було при собі військово-облікових документів.

Миколаївський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент з особою, яка супроводжувала голлівудську зірку, амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліну Джолі під час її візиту в Херсон.

"Все відбулося згідно з чинним законодавством", - зазначили в ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: