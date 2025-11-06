Балабух зазначила, що вже в листопаді настане передзим'я, коли вже погода поступово буде відповідати зимовій.

Температура повітря взимку очікується вищою, ніж середні багаторічні значення для цього періоду, а похолодання будуть короткочасними, прогнозує завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в інтерв'ю "Телеграф".

За словами Балабух, найнижчі температури в країні традиційно спостерігаються у північно-східних, східних областях України та на високогір’ї Карпат. Вона припускає, що такі умови будуть характерні й для цієї зими.

"У цих регіонах протягом зими переважатиме температура повітря нижче нуля, а середнє за зиму значення може коливатись у межах -4… -5 градусів", - розповіла Балабух.

Якою буде погода взимку?

При цьому, за словами метеоролога, найвищі середні за зиму температури прогнозуються для південних областей, Закарпаття, а також південних частин Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Прогнозується, що там протягом зими буде температура вище нуля.

"Слід зазначити, що коли ми говоримо про теплу зиму, це не значить, що у нас не буде морозу чи снігопадів", - уточнила Балаюух.

Вона пояснила, що зима є зима, а наша країна знаходиться в помірних широтах. Тому Арктика, зрозуміло, що на нас впливатиме.

"Проте температура повітря очікується вищою, ніж середні багаторічні значення для цього періоду, а похолодання – короткочасними", - прогнозує метеоролог.

Балабух розповіла, що за даними розрахунків Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, ймовірність перевищення середнього за зиму значення температури повітря в України становила 60-70%.

"Такий прогноз був складений минулого місяця, а в оновленому варіанті цей відсоток ще збільшено", - пояснила метеоролог.

За її словами, ймовірність сильних морозів складає менш як 10%, а аномально високих температур – 30-40%.

"Тобто можемо говорити про те, що цією зимою все ж таки переважатиме більш тепла погода, ніж холодна", - пояснила Балабух.

Коли чекати на похолодання?

Згідно з прогнозом, перша половина листопада має бути в Україні досить теплою. Метеоролог зазначила, що зараз, як можна побачити, в країні гарна погода.

В другій половині листопада буде період, який називається передзим'я, тому вже можливі відчутні похолодання.

"Це нормальне явище для цього періоду. Тобто, осінь закінчується і ми поступово наближаємось до зими", - пояснила Балабух.

В грудні, ймовірно, температура також буде на два градуси вищою за норму.

"У південному регіоні та на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься ще додатною (0-2 градуси). Найнижча температура у грудні ймовірна на північному сході та на високогір’ї Карпат, де середнє за місяць її значення коливатиметься від -1 до -3 градусів і нижче", - розповіла метеоролог.

Традиційно найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень.

" У 2026 році він може бути на 1-2 градуси теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатись від +1-2 градуси на півдні до -3 і нижче у північних, північно-східних областях та Карпатах і з ймовірністю 60-70% перевищить медіану", - сказала Балабух.

Водночас, в січні ймовірність аномально низьких температур зросте до 10-30%, що свідчить про можливість вторгнень арктичного повітря. Метеоролог додала, що такі ж тенденції характерні й для лютого.

Погода в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що з 6 листопада погода в Україні почне покращуватися. Дощі, які на початку тижня пройшли в окремих регіонах, припиняться, а температура повітря в деяких областях підвищиться на градус-два. Проте, в четвер буде хмарно, з проясненнями.

Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко попередила, що з наступного тижня в Україні варто очікувати на суттєве похолодання. Водночас, Діденко не розповіла, на скільки знизиться температура. Вона пояснила, що прогноз на наступний тиждень ще потребує уточнень.

