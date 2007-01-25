Відкриється з`їзд Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО)

28 січня о 10-00 відбудеться XXIII З`їзд Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО). З`їзд присвячений 100-річчю з дня народження Головнокомандувача УПА Романа Шухевича і новому етапу боротьби УНА-УНСО. Обговорюватиметься питання входження УНА-УНСО асоціативним членом у Громадський Рух "Народна Самооборона", також відбудеться церемонія нагородження політв`язнів акції "Україна без Кучми" орденами "За мужність". Учасники: польові командири Майдану Юрій Луценко і Тарас Стецьків, гості з Білорусі і Грузії (Український дім, вул.. Хрещатик, 2). Телефони: 8-050-447-60-12, 8-066-748-66-13.