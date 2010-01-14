Янукович назвав одну з найбільших помилок у відносинах з Росією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на посту Президента України будуватиме такі відносини з Російською Федерацією про які мріють український і російський народи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, він відновить добросусідські відносини з Російською Федерацією і вони стануть такими, «про які в історії відносин народів України і Росії завжди мріяли люди».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що найголовнішою помилкою чинної української влади у відносинах з Росією була спроба проводити політику, яку не підтримують український і російський народи, а тому вона приречена на провал.

Серед найбільших помилок у цій сфері кандидат у президенти відзначив спробу «втягнути Україну у російсько-грузинський конфлікт». «Це була велика помилка української влади», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас на уточнююче запитання журналістів, як розвиватимуться українсько-російські відносини, якщо Президентом стане, наприклад, Юлія ТИМОШЕНКО, лідер Партії регіонів відповів: «Якщо» не буде».