Балога закликає трьох кандидатів негайно підтримати Ющенка

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА закликає кандидатів на посаду Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА та Юрія КОСТЕНКА негайно заявити про підтримку чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА на виборах Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», про це В.БАЛОГА заявив, коментуючи повідомлення засобів масової інформації про можливі консультації між окремими претендентами на пост глави держави щодо спільних дій напередодні голосування 17 січня.

«Усілякі переговори в останні дні до виборів можна порівняти з гарячковим хапанням повітря після тривалої асфіксії. Тим більше, що ніхто з кандидатів, які називають себе представниками демократичних сил, так і не спромігся зробити усвідомлений, прагматичний і відповідальний крок до реального, а не бутафорського об’єднання зусиль. Часу було вдосталь, були відповідні ініціативи і всі можливості зіграти в єдину гру. Самовпевнена віра у власну винятковість, взаємна недовіра та намагання будь-що перехитрити конкурента, якими позначені кампанії кандидатів-«демократів», у підсумку призвели до реальної загрози встановлення в країні авторитаризму», – заявив він.

На переконання В.БАЛОГИ, розрізненість зусиль чинного Президента В.ЮЩЕНКА, кандидатів А.ГРИЦЕНКА, Ю.КОСТЕНКА і А.ЯЦЕНЮКА є однією з головних причин того, що до першого туру голосування вони підійшли з рейтинговими показниками, які не дозволяють скласти навіть мінімальну противагу авторитарній перспективі для України. За його словами, особливі претензії виборці, що сповідують демократичні цінності, мають висувати до трійки претендентів, які відхрестилися від можливості провести переговори про консолідовані зусилля з чинним главою держави. Адже їхніх власних ресурсів – особистісних, штабних, організаційних – було явно недостатньо навіть для виходу в другий тур, не кажучи про одноосібну перемогу.

«А.ГРИЦЕНКО побудував кампанію на вихвалянні себе особисто і своїх власних якостей, у які, за його уявленнями, неодмінно повинні були повірити українці. Ю.КОСТЕНКО більше просував своє ім’я і бренд очолюваної ним партії, що вказувало на його бажання не перемогти у президентській кампанії, а здобути реванш на виборах у Верховну Раду. А.ЯЦЕНЮК вже наприкінці літа остаточно заплутався у пріоритетах власної програми, а завдяки старанням російських політтехнологів у його риториці стали явно вчуватися неодиктаторські нотки», – зауважив В.БАЛОГА.

Лідер «Єдиного Центру» вважає, що демократичність трьох згаданих політиків не пройшла першого серйозного випробування, і їхнє майбутнє дуже невтішне. За його словами, щонайменше, їм вже незабаром доведеться пояснювати своїм прихильникам, чому і своїми діями, і бездіяльністю вони поставили під прямий удар демократичну перспективу України. «Такі запитання обов’язково постануть з усією прямотою вже на місцевих виборах у травні. Уникнути аргументованої відповіді навряд чи вдасться, хіба що з сорому ці політики та їхні політичні сили відмовляться балотуватися», – додав він.

«У нинішній ситуації трійка ГРИЦЕНКО-КОСТЕНКО-ЯЦЕНЮК для протидії загрозі встановлення авторитаризму мала б закликати своїх прибічників підтримати чинного Президента як людину з найвищим рівнем довіри у таборі демократів. Зробити це слід негайно, не чекаючи результатів першого туру голосування. У другому турі будь-які подібні заклики вже не матимуть ані найменшого значення», - підкреслив В.БАЛОГА.