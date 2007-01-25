На мітингу Луценка в Сумах зібралось 11 тисяч жителів

Сьогодні на мітингу, який проводив у Сумах лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, зібралось 11 тисяч жителів області.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, над Площею Незалежності, де проходив мітинг, майоріло більше сотні державних прапорів України, Громадянського руху «Народна самооборона», НСНУ, УНА-УНСО та Сумської громадської ініціативи «Нічний дозор». Люди тримали таблички з назвами міст та регіонів Сумщини, з яких прибули делегації на мітинг.

Загалом мітинг тривав близько години. На ньому виступили радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ та відомі українські виконавці Марія БУРМАКА і гурт «Тартак».

Ю.ЛУЦЕНКО щиро подякував сумчанам і всім учасникам мітингу.

За даними УМВС України в Сумській області, під час заходу не було зафіксовано жодної провокації і ніхто з учасників мітингу не був затриманий співробітниками міліції.

Як повідомив УНІАН голова Сумського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір» Іван БОРШОШ, по завершенні мітингу Ю.ЛУЦЕНКО зустрічатиметься з керівництвом області, а також візьме участь у прямому ефірі однієї з місцевих FM-радіостанцій.

27 січня Ю.ЛУЦЕНКО продовжить свій регіональний тур у Тернополі.