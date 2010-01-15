У МЗС Росії заявляють, що уважно стежать за виборами в Україні

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що уважно стежать за виборами Президента України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це сьогодні на прес-конференції сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Нам, і ми цього не приховуємо, зовсім не байдуже, яку політику проводитиме нове українське керівництво і як воно вибудовуватиме відносини з Росією», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Водночас він зазначив, що українці зможуть самостійно розібратися і зробити в результаті правильний вибір.

А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що велику групу російських представників направлено до України для участі в моніторингу у складі різних місій.

Він висловив надію, що новий Президент України «на ділі проводитиме щодо Російської Федерації відповідальну, відкриту, поважну і щиру політику, буде налаштований на взаємовигідну практичну співпрацю за всіма напрямами нашої взаємодії».