Луценко повернувся в крісло міністра

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що жоден працівник міліції не був втягнутий і не буде втягуватися у виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив учора на прес-конференції в Києві.

«Жоден працівник міліції, який носить погони, не був втягнутий в політику, не проводив агітацію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши при цьому, що за весь час передвиборчої кампанії лише один полковник кримської міліції проводив агітацію серед своїх колег за одного з кандидатів, за що і був звільнений з органів внутрішніх справ.

«Я абсолютно спокійний, що і цього разу, як у 2006-му році, міліція буде на висоті положення і ми не допустимо незаконної підтримки з боку міліції будь-кого з кандидатів», - запевнив він, додавши, що з 16 січня його відпустка завершена і він, в тому числі і 17-го, постійно буде на роботі і готовий приймати та відповідним чином реагувати на будь-яку інформацію про порушення під час виборчого процесу.