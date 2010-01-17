Результати екзит-полу телеканалу Інтер

Згідно з попередніми результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер”, на виборах Президента України 17 січня за кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 36,6% виборців; Юлію ТИМОШЕНКО - понад 25%; Сергія ТІГІПКА - 13,5%.

Такі дані оприлюднено в спецвипуску програми «Подробиці», що вийшов о 20.00.

Крім того, згідно з отриманими результатами, Арсеній ЯЦЕНЮК набирає понад 6% голосів виборців; Віктор ЮЩЕНКО – понад 5%; Петро СИМОНЕНКО – понад 3%; Володимир ЛИТВИН – 2%.

Решта кандидатів, за цими даними екзит-полу “Інтера”, набирають менше 2% голосів виборців: Олег ТЯГНИБОК – 1,6%; Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,3%; Олександр МОРОЗ та Інна БОГОСЛОВСЬКА - по 0,3%; Людмила СУПРУН – 0,1% та у Олександра ПАБАТА - 0,2%. У Василя ПРОТИВСІХ та Сергія РАТУШНЯКА – по 0,1%. Жодного голосу немає у Олега РЯБОКОНЯ та Михайла БРОДСЬКОГО, інформують “Подробиці”.

Не підтримали жодного кандидата 2,8% виборців України.

Як раніше повідомляв відділ у зв’язках з громадськістю PR-служби телеканалу "Інтер", для проведення власного екзит-полу було підписано договір з провідними дослідницькими компаніями SOCIS, «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна». Опитування здійснювалось методом інтерв`ю і охопило 15 тис. виборців на 420 виборчих дільницях по всій Україні. Як зазначають на “Інтері”, це найбільш масштабне опитування серед інших організованих екзит-полів, а тому претендує на найбільш об’єктивні дані. Похибка складає 0,7%.

Виборцям ставилось питання: «Як ви проголосували?».

О 22.00 у наступному випуску «Подробиць» будуть оприлюднені уточнені результати проведеного екзит-полу - ними почнеться спецвипуск.