Тігіпко буде створювати модернову партію

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО має намір сконцентруватися на створенні сильної партії й на виборах до місцевих органів самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході прес-конференції в своєму штабі в Києві.

С.ТІГІПКО назвав дуже хорошим результат, який він отримав на поточних президентських виборах. «Я розумію, за що голосували ці люди, – за зміни в країні», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, такий результат – це достатньо важлива підтримка, й вона дозволятиме впливати на владу й робити все, щоб країна змінювалася.

«Нам потрібна модернова партія», - сказав він, підкресливши, що «ми концентруватимемося на побудові партії й на місцевих виборах».

За його словами, «головне завдання для нас – місцеві вибори – це основний пріоритет для партії «Сильна Україна» та Блоку Сергія Тігіпка».

Він сказав, що на вибори до місцевих рад йтиме Блок Сергія Тігіпка «Сильна Україна». «Не думаю, що у нас будуть сильні й потужні компаньйони, ми розраховуватимемо на себе», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, за Сергія ТІГІПКА проголосували 13,5% виборців.