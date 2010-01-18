Як оцінюють вибори спостерігачі від Європарламенту

Спостерігач від Європарламенту, лідер фракції «зелених» Ребекка ГАРМС заявляє про відсутність будь-яких підстав говорити про організацію маніпуляцій на виборах Президента України.

«У мене немає жодних підстав вважати, що на президентських виборах було організовано маніпуляції», - сказала вона в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Євродепутат відзначила хорошу організацію усіх виборчих дільниць, які їй довелося відвідати. Вона працювала спостерігачем у Києві. За її словами, керівники володіли ситуацією, оперували всіма необхідними даними, пломбували скриньки за всіма правилами. Проблем з переносними скриньками, у разі бажання виборців голосувати на дому, теж не було. «Те, що я спостерігала, говорить радше на користь чесних і прозорих виборів. Мені немає на що скаржитися. Голосування було дуже добре підготоване. Тут у Києві», - сказала Р.ГАРМС.

Жодних скарг від інших спостерігачів від Європарламенту, за її словами, теж не надходило. Р.ГАРМС також зауважила, що відбувалися дискусії щодо процедури голосування з переносними скриньками й відмови в допуску грузинських спостерігачів. «Несподівано, що така велика кількість грузинських спостерігачів хотіла стежити за перебігом виборів. Жодна інша країна не надсилає стільки спостерігачів. У мене є певні сумніви. На мою думку, ця історія дещо перебільшена, я б не стала надавати цьому великого значення», - сказала Р.ГАРМС.

Як наголосила євродепутат, якщо усі міжнародні спостерігачі підтвердять, що вибори були демократичними, то кандидати на пост Президента повинні визнати результати, аби другий тур теж відбувся відповідно до «правил гри». «Я бачу, що Україна справді є орієнтованою на Захід країною, у чому я сьогодні під час проведення цих виборів знову переконалася. Те, як тут дискутують про вибори, як обговорюють стратегічність голосування, все це є свідченням того, що Україна та її громадяни за останні 5 років набагато більше наблизилися до Заходу, до ЄС, ніж я гадала», - сказала Р.ГАРМС.

Коментуючи результати екзит-полів, євродепутат зауважила, що це є свідченням розчарування виборців, які п`ять років тому покладали занадто великі сподівання на Віктора ЮЩЕНКА. «Люди дуже розчаровані й Президентом ЮЩЕНКОМ, й нездатністю ЮЩЕНКА та ТИМОШЕНКО співпрацювати. І якщо нині колишні «помаранчеві» виборці голосували за ЯНУКОВИЧА або за ТІГІПКА чи інших кандидатів, то я вважаю, що це пов`язано з тим, що керівники помаранчевого табору не змогли дати людям впевненості», - сказала європарламентарій.

Поразку нинішнього Президента Р.ГАРМС не драматизує і не вбачає в цьому поразки європейського курсу України. Вона відзначає, що правильним шляхом для майбутнього лідера нині є не лише формулювання глобальних цілей – курс на ЄС чи курс на Росію. Найважливіше нині, на її думку, аби досягти стабільності та дієвої демократії – подбати про те, щоб у країні функціонувала соціальна система, охорона здоров`я, у кожного був рівний доступ до освіти. «Вступ до ЄС все одно не буде можливим без загального реформування», - сказала депутат Європейського парламенту.