Прихильники Януковича мітингують під ЦВК

Сьогодні зранку біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві розпочався мітинг на підтримку кандидата у Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в акції беруть участь близько 2 тис. прихильників Партії регіонів.

За даними нашого кореспондента, сьогодні вранці, близько 9.00, на Броварському шосе в Києві, біля станції метро «Лісова» було припарковано близько 20 великих пасажирських автобусів із прихильниками Партії регіонів. Люди в синіх накидках із символікою ПР, знаходилися або всередині машин, або прогулювалися на узбіччі.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація Партії регіонів ще в грудні подала до КМДА заявку про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів з роз’яснення необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. У цій заявці організатори акції вказали місця її проведення: вул. Михайла Грушевського: буд. №12/2 (біля будинку Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будинку Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софіївська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності.

Водночас, Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій на Майдані Незалежності в період з 9 січня по 5 лютого. При цьому КМДА надала дозволи на проведення масових заходів (зустрічі з виборцями, народними депутатами, зокрема, від Партії регіонів) біля Верховної Ради, Кабінету міністрів, Секретаріату Президента, ЦВК.

17 січня представники Партії регіонів встановили 126 наметів біля головних державних установ у Києві.