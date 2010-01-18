Штаб Ющенка розглядає різні варіанти розвитку подій

У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА констатують, що перший тур виборів глави держави відбувся чесно і демократично.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу перший заступник керівника штабу В.ЮЩЕНКА Роман БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що дані, які отримує штаб, фактично збігаються з даними, які оприлюднює Центральна виборча комісія, що дає йому підстави констатувати, що вибори відбувались чесно і демократично.

«Ті невеликі порушення, які спостерігались, не вплинули на результати голосування. Вибори відбулися», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що партія «Наша Україна» визначиться зі своїми подальшими діями цього тижня. Він нагадав, що в середу, 20 січня, відбудеться засідання президії ради партії, на якому йтиметься про підтримку партією або відмову від підтримки кандидатів, які вийшли у другий тур, а в п’ятницю, 22 січня, збереться рада партії, яка ухвалить остаточне рішення.

«Ми працюємо над різними варіантами розвитку подій», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також повідомив про завершення роботи штабу кандидата у Президенти В.ЮЩЕНКА.