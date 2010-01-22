Янукович: Тігіпко і Яценюк не можуть підтримувати Тимошенко
19:22, 22 січня 2010Політика
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"Шансів у неї - нуль"
Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає передбачуваним той факт, що вибулі з передвиборних перегонів кандидати у президенти Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК не заявили про свою підтримку Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час свого виступу перед виборцями у Херсоні.
«Те, що С.ТІГІПКО і А.ЯЦЕНЮК не підтримали Ю.ТИМОШЕНКО, це передбачуваний результат, тому що їх виборці теж голосували за зміни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому лідер ПР заявив: «…Переконаний у тому, що 7 лютого вона не має шансів перемогти, шансів у неї - нуль».
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