Янукович: Тігіпко і Яценюк не можуть підтримувати Тимошенко

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає передбачуваним той факт, що вибулі з передвиборних перегонів кандидати у президенти Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК не заявили про свою підтримку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час свого виступу перед виборцями у Херсоні.

«Те, що С.ТІГІПКО і А.ЯЦЕНЮК не підтримали Ю.ТИМОШЕНКО, це передбачуваний результат, тому що їх виборці теж голосували за зміни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер ПР заявив: «…Переконаний у тому, що 7 лютого вона не має шансів перемогти, шансів у неї - нуль».