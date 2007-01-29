”Фокстрот” відхрещується від отруєння Ющенка

Прес-служба групи компаній “Фокстрот” заявляє, що його керівники не мають відношення до дачі, на якій могли отруїти Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи компаній «Фокстроту», Олег ГОЛОВІН, якого деякі вітчизняні ЗМІ пов`язують з компанією “Фокстрот”, “ніколи не був ні засновником, ні керівником ТОВ “Фокстрот”, і всі згадки про його причетність до “керівників фірми “Фокстрот” є неправдивими”.

У повідомленні також підкреслюється, що така інформація безпідставна і шкодить іміджу компанії.

Як нагадує прес-служба, впродовж останніх двох днів українські ЗМІ поширюють інформацію про те, що В.ЮЩЕНКА могли отруїти на дачі одного з керівників “Фокстроту”.

Приводом для цього стало інтерв`ю колишнього глави СБУ Ігоря СМЕШКА газеті “Факты” від 27 січня, де, зокрема, сказано: „...десь за півтори години до вечері на дачі САЦЮКА, того ж вечора, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми "Фокстрот". За інформацією деяких інтернет-видань, вечеря, про яку йдеться в інтерв`ю І.СМЕШКА, відбувалася на дачі в О.ГОЛОВІНА.