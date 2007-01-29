Мороз ловить рибку у мутній воді?

Політолог Володимир ПОЛОХАЛО вважає, що голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ намагатиметься схилити антикризову коаліцію не дотримуватись обіцянки підтримати закон про опозицію.

Про це експерт заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

В.ПОЛОХАЛО сказав, що необхідність інституціоналізації опозиції визнають усі політичні гравці. За його словами, три з них наполягають на прийнятті відповідного закону, інші вважають, що достатньо відповідні норми прописати в регламенті роботи парламенту.

Політолог вважає, що регламент Верховної Ради не може встановити загальноуніверсальні правила політичної гри, тому діяльність опозиції, її права та обов’язки мають бути закріплені на рівні закону.

При цьому він зауважив, що «є два гравці, які не зацікавлені у встановлені таких правил гри». За словами В.ПОЛОХАЛА, першим з них є О.МОРОЗ. Адже «його ресурси і можливості зростають за умови відсутності чітких правил гри», - зауважив експерт. «Він ловить рибку у мутній воді», - додав він.

В.ПОЛОХАЛО вважає, що на сьогодні О.МОРОЗ є найбільшим ворогом закону про опозицію. Він зазначив, що для О.МОРОЗА існує можливість зберегти себе як гравця «не першого, але й не другого» тільки в умовах хаосу, некерованості і протистоянь.

Політолог сказав, що другим опонентом прийняття закону про опозицію є на сьогодні частина оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА. За його словами, вони є прихильниками «старої корпоративної етики» - домовитися, виключити інших учасників з політичної гри. На думку В.ПОЛОХАЛА, ці люди не можуть змиритися з тим, що сьогодні Президент не має законних можливостей претендувати на монополію у владі. За словами політолога, вони не можуть змиритися з тим, що є інший учасник гри, який, як опозиційна сила, має більшу підтримку виборців.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада подолала вето Президента на Закон «Про Кабінет міністрів України» та ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді двох останніх питань наполягала фракція БЮТ.

18 січня О.МОРОЗ заявив, що коаліція не має жодних зобов`язань перед БЮТ стосовно остаточного ухвалення закону про опозицію. Він відзначив, що були домовленості з БЮТ про підтримку в цілому закону про імперативний мандат і закону про опозицію в першому читанні - і це було зроблено в парламенті.