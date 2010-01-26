Губернатор: якщо переможе Янукович, Дніпропетровську буде кепсько

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР заявляє, що „не хотів би, щоб батьківщина Генеральних секретарів та Президентів стала передмістям Донецька”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з питань виплати зарплати бюджетникам.

Відповідаючи на запитання про вплив президентської компанії на подальший розвиток Дніпропетровської області, В.БОНДАР наголосив, що концентрація великих коштів у представників одного регіону призведе до утиску інтересів інших областей.

„Не слід плекати ілюзій, що при Президенті з Донецька колосальний бюджет Дніпропетровщини працюватиме на жителів нашої області. Концентрація двох найбільших бюджетів України насамперед працюватиме на завдання донецької команди. Жителі країни на найближчі 10-15 років можуть забути про рівноцінність областей”, - зазначив В.БОНДАР.

За його словами, зараз “триває змагання між двома групами – донецькою і групою “Вся Україна”. Якщо переможе Донецьк, сказав В.БОНДАР, для нього буде “великою фінансовою здобиччю потенціал Дніпропетровська, Харкова, Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя”.

“Ми розуміємо, що протистояти активній команді з Донецька на політичному Олімпі може тільки Дніпропетровськ при підтримці цих великих міст, де є гроші і багато виборців. Це головне”, - підкреслив губернатор.

За його словами, “перемога Донецька” призведе до того, що „років на 10 ми можемо забути про шанс обрати ще когось Президентом”.

“При їхньому вмінні виживати та зосередженому фінансовому ресурсі в одних руках навіть ТІГІПКУ та ЯЦЕНЮКУ на наступних парламентських виборах нічого буде робити. Їх туди не пустять. Я не кажу про президентські вибори”, - заявив В БОНДАР.

Губернатор Дніпропетровщини вважає, що концентрація всієї влади та бюджетів в руках однієї політичної сили призведуть до авторитаризму.

За його словами, поки не пізно, „треба всім одуматися і залишити собі шанс на майбутній вибір”.