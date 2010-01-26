Тігіпко про місце прем'єра, реформи, банки, МВФ і газ

Сергій Тігіпко готовий прийняти портфель прем`єра, якщо переможець виборів додасть до нього карт-бланш на непопулярні реформи, сказав Тігіпко в інтерв’ю Reuters. "Умова одна - модернізація країни. Якщо сьогодні будуть готові підтримати ліберальними реформами ринкову економіку, якщо будуть готові підтримати демократію, тоді будь ласка, тоді можна йти (у прем`єри)".

"Якщо зараз буде підтримка більшості, і президент і прем`єр будуть налаштовані на реформи, то до кінця року упевнено можемо дати 7-8 відсотків зростання ВВП, - сказав Тігіпко. - У нас колосальні резерви, у нас 40 відсотків економіки знаходиться в тіні".

"У металургів п`ять-шість років були дуже хорошими, і вони одержували надприбутки. Думаю, що ми могли б з боку держави обмежувати надприбутки, примушуючи вкладати їх в модернізацію".

Тігіпко назвав локомотивом відновлення зростання банківський сектор і сказав, що готовий на радикальні заходи.

Поки реформи не почнуть приносити плоди, Україна далі житиме в борг. Тігіпко, як і Тимошенко, сподівається відновити співпрацю з МВФ, який дав $10,5 мільярда минулого року, але притримав $6,5 мільярда в очікуванні результатів виборів і узгодженої політики влади України.

Як і Янукович, він готовий повернутися до ідеї створення міжнародного газотранспортного консорціуму, для чого пропонує скористатися рекомендаціями Євросоюзу і поділити держхолдинг Нафтогаз на кілька компаній, виділивши транзит, видобуток і зберігання газу. "Після цього залиште контрольний пакет за собою, 25 відсотків продайте росіянам, а 25 відсотків продайте європейцям, і ви одержите абсолютно зрозумілу організацію. І для цього не повинні будуть будуватися і Південний, і Північний потоки, тим більше що вони потребують великих інвестицій".

На завершення экс-кандидат укотре відмовився робити ставки на переможця другого туру. "Я нікого підтримувати не буду", - сказав він.