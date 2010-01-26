Зварич оголосив голодування і вимагає вибачень від Ющенка

Екс-голова Львівського адміністративного апеляційного суду Ігор ЗВАРИЧ з 20 січня 2010 року оголосив безстрокове голодуванняна знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: Президента Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Про це йдеться у заяві І.ЗВАРИЧА, переданій УНІАН сьогодні прес-секретарем його адвокатів Тетяною ТУРЧИНОЮ.

У заяві екс-суддя вимагає від Президента публічних вибачень за вчинення ним «антиконституційних дій стосовно І.ЗВАРИЧА».

Також він вимагає відставки генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА та його заступників Рената КУЗЬМІНА та Віталія ЩОТКІНА, відсторонення від розслідування справи І.ЗВАРИЧА та звільнення прокурора Генпрокуратури Івана БАБЕНКА, начальника слідчого відділу ГПУ Володимира ЖЕРБИЦЬКОГО, слідчого ГПУ С.ЛИЧИКА «у зв’язку з їхніми антиконституційними, незаконними діями, фабрикуванням справи».

Крім того, екс-суддя вимагає відставки голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА «у зв’язку з його публічними погрозами, висловленими у ЗМІ, здоров’ю, життю І.ЗВАРИЧА та забороні захищати свої права в судах України»; розблокування у Львівському СІЗО направлених ним заяв до вищих посадових осіб, в суди та державні органи, розгляду судами позовних заяв І.ЗВАРИЧА, «які безпідставно затягуються відкладанням».

У своїй заяві І.ЗВАРИЧ наголошує, що його дії «зумовлені очевидними та явними беззаконними діями цих високопосадовців», які порушили його права.

«Дійшло до того, що після оголошення про закінчення розслідування в моїй справі 30 грудня 2009 року о 21 годині, проведеного з грубими порушеннями вимог КПК, до 20 січня мені не надано всіх матеріалів кримінальної справи для ознайомлення, що передбачено законодавством. Крім цього, слідчий ГПУ С.ЛИЧИК 14 січня 2010 року на мої клопотання надати всі матеріали справи для ознайомлення виніс постанову про відмову надання мені всіх матеріалів справи».

«У мене не залишається іншого виходу, як вдатися до акції протесту в тюремній камері – безстрокового голодування. Я використав усі можливі механізми боротьби за свої права. Мені залишився один вихід – померти від голоду в тюремній камері. Можливо своєю смертю я зможу привернути увагу на вчинене беззаконня відносно людини в Україні або перемогти в цій боротьбі. Я прийняв це рішення свідомо і не відступлю від нього», - заявляє І.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що того дня І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.