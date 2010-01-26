Гриценко дійшов висновку, що Україні світять дострокові президентські

«Кардинальне перегрупування сил і остаточна зміна першого ряду політичної еліти відбудеться після дострокових парламентських і дострокових президентських виборів», - вважає глава Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО. Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Столичные новости».

На думку А.ГРИЦЕНКА, після свого обрання новий глава держави спробує сформувати нову конфігурацію більшості у Верховній Раді.

«Цілком ймовірно, що його спроба буде вдалою. На короткий період», - відзначив депутат.

Водночас він переконаний, що обраний з числа нинішніх двох кандидатів Президент не зможе утримати ситуацію під контролем, насамперед в економіці і соціальній сфері.

«Тому попереду на нас чекають дострокові президентські вибори. Коли це станеться – через рік, півтора, два – це лише питання часу», - відзначив А.ГРИЦЕНКО.

Глава парламентського Комітету має сумніви і в ефективності роботи Верховної Ради після закінчення виборів глави держави.

«Сумніваюся, що парламент зможе прийняти украй необхідні зміни до Конституції, щоб системно і на тривалу перспективу закріпити в країні ефективну вертикаль виконавчої влади з паралельною передачею повноважень і ресурсів на місцевий рівень, - заявив він. – Є також сумніви у тому, що Верховна Рада зможе прийняти законодавчий пакет, спрямований на глибокі системні реформи у ключових сферах. Більше того, не впевнений, що новообраний президент наважитися внести до парламенту такий пакет», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.