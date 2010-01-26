У БЮТ підозрюють, що в день виборів киян коситиме якась «чума»

У Блоці Юлії Тимошенко заявляють про підготовку Партією регіонів масових фальсифікацій у Києві під час другого туру президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, посилаючись на інформацію, отриману від працівників ряду медичних закладів Києва.

За його словами, у столичних лікарнях та госпіталях за 4-5 діб до дня голосування під час другого туру президентських виборів планується масова «госпіталізація» виборців лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА для того, щоб вони мали можливість двічі проголосувати за свого кандидата.

«Для цього осіб, лояльних до ЯНУКОВИЧА, будуть «класти» до стаціонару, збільшуючи кількість виборців на закритих дільницях у Києві. Вщент переповнені лікарні, госпіталі та тубдиспансери мають дати не менше ніж 50% за лідера Партії регіонів», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Народний депутат висловив припущення, що «регіонали» таким чином намагатимуться отримати подвійний результат на виборах.

«Після спецдільниці виборець зможе проголосувати ще й на своїй виборчій дільниці, а це є грубим порушенням виборчого законодавства», - зазначив депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також стверджує, що керівництво Головного управління охорони здоров’я Києва чинить тиск на керівників лікувальних установ міста, на базі яких розташовані спеціальні виборчі дільниці, з тим, щоб вони провели масову госпіталізацію та забезпечили необхідний відсоток голосів.

Народний депутат зазначив, що наразі готує звернення до правоохоронних органів з проханням вжити всіх можливих заходів для запобігання фальсифікацій на виборчих дільницях закритого типу.

«Також я наполягатиму на винесенні попередження першому заступнику голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ та начальнику Головного управління охорони здоров’я Києва Л.КАЧУРОВІЙ за тиск на керівний склад медперсоналу та погрози «зняти з посад неслухняних» заввіділень», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.